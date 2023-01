Décryptage

L’année du rat à New York, encore

(New York) Depuis le mois dernier, un poste névralgique est à pourvoir à New York. Outre un baccalauréat et une expérience pertinente par rapport au poste en question, la ou le candidat idéal doit posséder une « attitude intrépide, un humour astucieux et une aura générale de dur à cuire », selon l’offre d’emploi un brin facétieuse. À cela doivent s’ajouter « la volonté, la détermination et l’instinct de tueur pour combattre le véritable ennemi » de la ville, qui s’avère « rusé, vorace et prolifique ».