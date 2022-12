La justice new-yorkaise enquête sur un élu républicain au Congrès

(New York) La justice de l’État de New York a ouvert mercredi une enquête préliminaire sur les « inventions stupéfiantes » d’un parlementaire républicain fraîchement élu au Congrès américain, qui a reconnu avoir grossièrement menti sur son CV et qui est poussé à la démission.