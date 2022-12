Assaut du Capitole

Après 18 mois de travaux, la commission du 6— Janvier tire à sa fin

(Washington) C’est l’aboutissement de 18 mois d’enquête et de révélations parfois explosives : la commission d’enquête parlementaire sur l’assaut du Capitole livre lundi ses conclusions et doit voter pour recommander ou non des poursuites pénales contre Donald Trump et certains de ses proches.