Afrique

Washington met en garde contre l’influence croissante de Pékin et Moscou

(Washington) Les États-Unis ont dénoncé mardi le rôle « déstabilisateur » de la Chine et de la Russie en Afrique, en déroulant à Washington le tapis rouge pour des dizaines de dirigeants africains et promettant des milliards de dollars d’aide dans le but affiché de regagner en influence sur le continent.