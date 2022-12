(Washington) Le président Joe Biden a proposé un grand chamboulement du calendrier des primaires du parti démocrate, qui renforcerait l’influence du vote afro-américain dans la sélection du candidat à la Maison-Blanche.

Agence France-Presse

L’octogénaire, qui a confié envisager un second mandat à la tête des États-Unis, a suggéré cette réorganisation dans une lettre adressée jeudi au comité chargé des règles de fonctionnement du parti démocrate.

Historiquement, le long processus des primaires américaines débute en Iowa, qui dispose d’un système de scrutin atypique : les « caucus », des assemblées traditionnelles d’électeurs. Cela donne une influence disproportionnée à ce petit État rural, à la population majoritairement blanche.

M. Biden suggère au contraire d’ouvrir le bal des primaires dans l’État méridional de Caroline du Sud, qui compte une importante population afro-américaine.

À la présidentielle de 2020, M. Biden avait essuyé plusieurs échecs aux primaires de l’Iowa, du New Hampshire et du Nevada, avant de remporter une très large victoire en Caroline du Sud qui lui avait permis de renverser la vapeur et d’être finalement choisi pour défier Donald Trump.

Pour justifier son choix de remanier un calendrier gravé dans des décennies de pratique, M. Biden a expliqué qu’il était devenu impossible d’obtenir l’investiture du parti démocrate « sans un large soutien des électeurs de couleur », qu’ils soient afro-américains, d’origine hispanique, asiatique ou des îles du Pacifique.

« Depuis des décennies, les électeurs noirs sont notamment la colonne vertébrale du parti démocrate mais ils sont repoussés vers la fin du processus des primaires », a relevé M. Biden dans son courrier.

« Il est temps d’arrêter de considérer ces électeurs comme acquis, et il est temps de leur offrir un vote plus tôt et plus visible dans ce processus », a-t-il ajouté.

La proposition présidentielle a été fraîchement accueillie par la direction démocrate dans l’Iowa et le New Hampshire, deux petits États habitués à briller seuls sous les projecteurs du début des primaires, attirant en conséquence d’énormes financements de campagne.

« Les petits États ruraux comme l’Iowa doivent avoir une voix dans le processus de nomination de la présidentielle », a insisté Ross Wilburn, le chef local du parti démocrate.