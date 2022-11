(New York) Des milliers de personnes se sont massées jeudi matin le long des rues de New York pour assister au traditionnel défilé de l’Action de grâce du grand magasin Macy’s, qui marque officieusement le début de la saison des Fêtes.

Le berger australien Bluey, un personnage de bandes dessinées célèbre à travers le monde, était présent pour la première fois, sous la forme d’une structure gonflable haute de quatre étages et aussi large que sept voitures. Stuart, le minion à un œil, y était aussi.

Snoopy habillé en astronaute était de retour, ont indiqué les responsables de l’évènement, tout comme Papa Schtroumpf, Ronald McDonald et SpongeBob.

Le défilé de cette année était composé de 16 ballons géants, de 28 chars allégoriques, de 40 structures gonflables, de 12 fanfares, de 10 troupes artistiques, de 700 clowns - et d’un seul père Noël.

Parmi les artistes qui étaient présents, mentionnons les chanteuses Paula Abdul, Joss Stone, Jordin Sparks, Betty Who et Gloria Estefan ; le chanteur Kirk Franklin ; les groupes musicaux Fitz and the Tantrums et Big Time Rush ; la vedette reggae Ziggy Marley ; l’animateur Josh Dela Cruz ; l’acteur Mario Lopez ; et Emma Broyles, Miss America 2022.

Jimmy Fallon & The Roots étaient à bord d’un char rendant hommage à Central Park.