(Miami) Un policier aux frontières américain a été tué et deux autres ont été blessés jeudi lors d’un échange de tirs avec des trafiquants présumés au large de Porto Rico, a déclaré un porte-parole de la police aux frontières à l’AFP.

Agence France-Presse

Vers 8 h (7 h, HE), trois agents chargés des opérations maritimes du service des douanes et de la protection des frontières américain (CBP) ont localisé une embarcation suspecte et ont été visés par des tirs lorsqu’ils se sont approchés du bateau occupé par deux personnes, a indiqué au cours d’un appel téléphonique le porte-parole de la CBP à Porto Rico, Jeffrey Quinones.

Les agents ont ouvert le feu à leur tour, tuant l’un des occupants et en blessant un autre, a-t-il aussi rapporté.

« Les trois agents ont été blessés lors de l’échange de tirs. L’un d’entre eux a été transféré dans un hôpital de l’ouest de l’île et est malheureusement décédé », a dit M. Quinones avant d’ajouter que les autres blessés recevaient des soins dans un centre médical de San Juan, la capitale de ce territoire américain des Caraïbes.

L’échange de tirs a eu lieu au lendemain de la saisie par les autorités de 90 kg de cocaïne au large du nord de Porto Rico.

La cargaison, d’une valeur estimée à deux millions de dollars, se trouvait à côté d’un bateau chaviré et du corps d’un homme.