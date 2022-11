Présidentielle de 2024

Prêts pas prêts, partez !

Dès le lendemain des élections de mi-mandat, la course à la Maison-Blanche démarre, du moins dans les médias, qui commencent à identifier les candidats potentiels. Or, cette année, elle pourrait débuter pour de vrai mardi prochain, si un certain ancien président passe de la parole aux actes. Un survol des principaux présidentiables des deux partis s’impose donc.