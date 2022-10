Assassinat de Malcolm X

Deux Afro-Américains innocentés toucheront 36 millions

(New York) Victimes de l’une des plus grosses erreurs judiciaires de l’histoire des Afro-Américains, deux hommes innocentés en 2021 après vingt ans de prison chacun pour l’assassinat en 1965 de Malcolm X vont toucher au total 36 millions de dollars de la ville et de l’État de New York.