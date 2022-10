Tou Thao (à gauche) a rejeté un accord de plaidoyer plus tôt cette année alors que J. Alexander Kueng (à droite) en a accepté un lundi qui prévoit trois ans et demi de prison.

(Minneapolis) Un ancien policier de Minneapolis a plaidé coupable lundi d’aide et de complicité d’homicide involontaire au deuxième degré dans le meurtre de George Floyd juste au moment où la sélection du jury était sur le point de commencer, bien qu’un autre ex-policier soit toujours en cours de procès.

Amy Forliti Associated Press

L’accord de plaidoyer pour J. Alexander Kueng prévoit trois ans et demi de prison, les procureurs acceptant d’abandonner le chef d’accusation de complicité de meurtre au deuxième degré. Kueng est le deuxième policier à plaider coupable à l’accusation d’État, après Thomas Lane, qui a plaidé coupable plus tôt cette année.

Leur ancien collègue, Tou Thao, a rejeté un accord de plaidoyer plus tôt cette année, déclarant à un juge que ce serait « mentir » d’accepter un tel accord. La sélection du jury pour Thao devait commencer plus tard lundi.

Tous les trois ont été reconnus coupables en février sur des chefs d’accusation fédéraux d’avoir délibérément violé les droits civils de George Floyd. Lane a été condamné à deux ans et demi dans l’affaire fédérale. Kueng a été condamné à trois ans et Thao a été condamné à trois ans et demi, mais pour certains membres et militants de la famille Floyd, les peines étaient trop faibles.

L’Afro-Américain George Floyd, qui était âgé de 46 ans, est mort le 25 mai 2020, après que l’agent Derek Chauvin l’eut cloué au sol avec son genou sur son cou. Le meurtre, capté sur une vidéo largement visionnée, a déclenché des manifestations à Minneapolis et dans le monde entier contre l’injustice raciale.

PHOTO DARNELLA FRAZIER VIA ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE George Floyd est mort sous le genou de Derek Chauvin le 25 mai 2020, à Minneapolis.

Kueng et Lane ont aidé à retenir Floyd, qui était menotté. Kueng s’est agenouillé sur le dos de Floyd et Lane a maintenu les jambes de Floyd. Thao a empêché les passants d’intervenir pendant l’intervention de 9 minutes et demie.

Dans le cadre de son accord de plaidoyer, Kueng a admis qu’il tenait le torse du suspect, qu’il savait de par son expérience et sa formation que retenir une personne menottée dans une position couchée créait un risque substantiel et que la retenue de suspect était déraisonnable dans les circonstances.

Le plaidoyer de Kueng implique qu’il purgera ses peines d’État et du fédéral, tout comme Lane le fait.

Derek Chauvin a été reconnu coupable de meurtre par l’État et d’homicide involontaire l’année dernière et purge actuellement une peine de 22 ans et demi dans l’affaire de l’État. Il a également plaidé coupable à une accusation fédérale de violation des droits civils de George Floyd et a été condamné à 21 ans pour cela et pour une affaire non liée impliquant un garçon de 14 ans. Il purge ses peines en même temps à l’établissement correctionnel fédéral de Tucson, en Arizona.