Guerre en Ukraine

Meta démantèle un réseau de désinformation

(New York) Meta, la maison mère de Facebook et Instagram, a annoncé mardi avoir démantelé un important réseau de désinformation sur la guerre en Ukraine mené depuis la Russie, ainsi qu’un réseau de plus faible ampleur ciblant, depuis la Chine, les Américains à l’approche d’élections importantes.