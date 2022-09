Donald Trump et ses enfants poursuivis par l’État de New York pour fraude fiscale

(New York) La procureure générale de l’État de New York a annoncé mercredi des poursuites au civil contre Donald Trump et plusieurs de ses enfants dans l’enquête sur les pratiques fiscales de son groupe, la Trump Organization, renforçant la pression de la justice sur l’ancien président républicain.