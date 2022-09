La situation des ITSS est « hors de contrôle » et des changements s’imposent

(New York) La forte augmentation des cas de certaines infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS) ou maladies transmises sexuellement (MTS) — dont une augmentation de 26 % des nouvelles infections à la syphilis signalées l’année dernière — incite les responsables américains de la santé à demander de nouveaux efforts de prévention et de traitement.