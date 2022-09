Manhattan vu depuis le Trump Golf Links at Ferry Point, dans le Bronx à New York

PHOTO SANTIAGO MEJIA, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

(New York) Cela ressemblait au type d’évènements que le maire Eric Adams souhaitait faire venir à New York pour stimuler l’économie : un tournoi de golf international d’élite qui attirerait les visiteurs et leur porte-monnaie.

Emma G. Fitzsimmons, Alan Blinder et Maggie Haberman The New York Times

Mais comme le tournoi a des liens avec le gouvernement d’Arabie saoudite et qu’il se déroulera sur un terrain appartenant à la Ville — et géré par l’entreprise familiale de l’ancien président Donald Trump —, il a suscité de nombreuses critiques, notamment de la part de membres de familles des victimes des attentats terroristes du 11 -Septembre.

Eric Adams, dont l’administration a permis la tenue du tournoi, fait maintenant l’objet de pressions de la part du conseil municipal pour qu’il revienne sur sa position.

PHOTO JEENAH MOON, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Eric Adams, maire de New York

La Ville exhortée à annuler

Adrienne Adams, présidente du conseil municipal, et Shekar Krishnan, membre du conseil qui dirige sa commission des parcs et des loisirs, ont envoyé une lettre mercredi soir à Eric Adams et à Sue Donoghue, commissaire aux parcs, les exhortant à résilier immédiatement le contrat de la Ville avec la Trump Organization pour l’exploitation du terrain de golf de Ferry Point dans le Bronx et à annuler le tournoi.

La lettre fait valoir que la Ville a de nouvelles raisons de mettre fin à la relation après que le directeur financier de longue date de la Trump Organization, Allen H. Weisselberg, a plaidé coupable d’accusations de fraude le mois dernier. L’accord de la Ville avec l’entreprise exige que ses employés respectent toutes les lois fédérales, étatiques et locales.

Les parcs publics ne devraient pas être entre les mains de Donald Trump ou de la Trump Organization. Extrait de la lettre envoyé au maire

La lettre affirme également que « le tournoi soutenu par l’Arabie saoudite fait du tort aux familles des victimes du 11 -Septembre et offense la mémoire publique de ce jour horrible ».

Le conseil municipal, qui n’a pas le pouvoir de révoquer le contrat, pourrait tenir une audience la semaine prochaine pour l’examiner, a déclaré Shekar Krishnan dans une interview. Il a ajouté qu’il avait parlé aux familles des victimes de leurs préoccupations.

« Elles sont d’accord avec nous sur l’urgence de la situation », a-t-il dit.

De concert avec la Ville

Eric Trump, vice-président exécutif de la Trump Organization, a déclaré jeudi soir dans un communiqué que la société avait travaillé avec la Ville pour approuver l’évènement.

« Nous sommes incroyablement fiers d’accueillir les meilleures golfeuses du monde à Trump Ferry Point », a déclaré M. Trump dans un communiqué. « Un grand merci à la Ville de New York et au département des parcs pour leur soutien et leur approbation. »

L’organisation a noté que ce serait la deuxième fois que le tournoi serait organisé dans l’État de New York. Il s’est tenu l’année dernière au Glen Oaks Club, dans le comté de Nassau.

Le tournoi de golf, un évènement féminin qui fait partie des Aramco Team Series, doit commencer le 13 octobre. On s’attend à ce que le terrain comprenne deux des stars américaines les plus fiables du golf féminin, les sœurs Jessica et Nelly Korda.

À l’instar de la série LIV Golf, qui a bouleversé les plus hauts niveaux du golf masculin en débauchant certains des meilleurs joueurs du PGA Tour, les Aramco Team Series sont liées au réseau d’entreprises du gouvernement saoudien. Le fonds souverain de l’Arabie saoudite, supervisé par le prince héritier Mohammed ben Salmane, est le « partenaire de présentation » de la série et son commanditaire principal, Aramco, est le géant pétrolier public de l’Arabie saoudite.

La Trump Organization a fait valoir que la Ville devrait payer des « frais de résiliation » de 30 millions de dollars pour annuler le contrat – un résultat potentiel que le porte-parole du maire Adams, Maxwell Young, a déclaré que « personne ne devrait vouloir ».

Maxwell Young a réitéré la position d’Eric Adams selon laquelle l’évènement ne devrait pas être organisé sur le parcours, mais que la Ville ne pouvait pas légalement l’empêcher.

« Il est scandaleux que la Trump Organization ait accepté d’accueillir ce tournoi tout en sachant combien de douleur il causerait aux New-Yorkais, et il est frustrant que le contrat que nous avons hérité des administrations précédentes n’offre absolument aucune base juridique pour l’empêcher », a déclaré Maxwell Young.

Préoccupations des familles des victimes

Le chef de cabinet d’Eric Adams, Frank Carone, a tenu au moins deux réunions du personnel cette année pour discuter du tournoi de golf, selon une copie des horaires quotidiens de Frank Carone, divulguée par la Ville dans le cadre d’une demande d’accès à l’information.

La semaine dernière, M. Adams a rencontré des membres des familles des victimes des attentats du 11 -Septembre pour entendre leurs préoccupations concernant le soutien de l’Arabie saoudite aux terroristes.

Avant la réunion, Brett Eagleson, président d’un groupe appelé 9/11 Justice, a déclaré qu’Eric Adams devrait rester à l’écart de Ground Zero et des monuments commémoratifs du 11 -Septembre ce mois-ci. Le groupe a également protesté contre la tenue d’un tournoi de golf LIV au terrain de golf de la Trump Organization à Bedminster, dans le New Jersey, cet été.

Après la réunion, le bureau du maire a discrètement publié une déclaration indiquant que l’évènement de golf ne devrait pas avoir lieu dans la ville.

Je suis aux côtés de la communauté du 11 -Septembre et j’ai partagé ma profonde colère face à la décision d’accueillir ce tournoi ici, où tant de personnes ont tant souffert. Eric Adams, maire de New York

La gestion par la Trump Organization du parcours, connu sous le nom de Trump Golf Links at Ferry Point, a fait l’objet d’une bataille tendue avec la Ville l’année dernière. L’ancien maire, Bill de Blasio, a demandé la résiliation du contrat de la société à la suite de l’émeute du 6 janvier 2021 au Capitole à Washington.

PHOTO JOHN MINCHILLO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Des émeutiers grimpant les murs du Capitole, le 6 janvier 2021 à Washington

Mais un juge a décidé en avril que la Trump Organization pouvait continuer à exploiter le terrain de golf et a estimé que la Ville avait résilié le contrat à tort. M. de Blasio a défendu sa volonté d’évincer l’entreprise et a exhorté l’administration Adams à faire appel de la décision.

M. Adams, un démocrate plus favorable aux entreprises que son prédécesseur, n’a pas fait appel de la décision du juge.

La Trump Organization sera jugée pour fraude fiscale en octobre, et Allen H. Weisselberg devrait être un témoin central. Il a récemment plaidé coupable à plus d’une douzaine d’accusations et a admis avoir participé à un système d’évasion fiscale de longue date.

La lettre des dirigeants du conseil fait également valoir que M. Trump figure sur la liste des garants de l’accord de licence avec la Ville et qu’il fait lui-même face à de nombreuses enquêtes, notamment pour une possible violation de la loi sur l’espionnage.

« Le nuage d’enquêtes juridiques de la nature la plus sérieuse qui entoure Trump entrave sa capacité à servir de garant comme l’exigent les termes de cette licence », indique la lettre.

Les représentants de la compétition par équipes n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires jeudi.

Mais si l’on considère le prix des billets, la compétition est loin de susciter l’intérêt qu’inspirent d’autres évènements sportifs : les adultes peuvent accéder aux trois jours du tournoi pour en tout 10 $ par personne.