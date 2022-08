New York

Des migrants « pions politiques » entre républicains et démocrates

(New York) Après 40 jours de voyage du Venezuela à la frontière mexicano-américaine, Gustavo Mendez est monté dans un bus au Texas et a débarqué à New York. Sans comprendre que, comme des milliers de migrants latino-américains ces derniers mois, il sert de « pion » dans une bataille politique entre républicains et démocrates.