Devant la procureure générale de New York

Trump a invoqué 440 fois son droit de ne pas répondre

(New York) Donald Trump a invoqué mercredi, lors de son audition sous serment devant la procureure générale de New York, plus de 440 fois son droit de ne pas répondre aux questions, en vertu du 5e amendement de la Constitution américaine, rapportent jeudi des médias.