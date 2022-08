Fraudes au sein de la Trump Organization

Trump refuse de répondre aux questions de la procureure générale

(New York) Donald Trump a gardé le silence mercredi durant six heures d’audition sous serment avec la procureure générale de l’État de New York, qui le soupçonne de fraudes financières au sein de son groupe Trump Organization, en pleine tempête politique après une perquisition spectaculaire du FBI chez lui, en Floride.