Nouveau-Mexique

Un possible lien entre les meurtres de quatre musulmans, dit la police

(Washington) La police de l’État américain du Nouveau-Mexique a fait savoir samedi qu’elle enquêtait sur un possible lien entre les meurtres de trois musulmans et celui d’un autre homme musulman commis l’année dernière, de plus en plus de voix s’élevant pour dénoncer des crimes à motivation ethno-culturelle.