PHOTO MICHAEL SOHN, ASSOCIATED PRESS

(Washington) Le secrétaire d’État américain Antony Blinken va s’entretenir cette semaine avec le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi en marge d’une conférence à Bali, a indiqué mardi le département d’État.

Agence France-Presse

Les deux responsables, qui se sont vus pour la dernière fois en octobre, discuteront en marge d’une réunion ministérielle du G20 sur fond de fortes tensions autour d’une série de questions, dont Taïwan.

Ces discussions interviendront également au moment où le président américain Joe Biden se prépare à un prochain échange avec son homologue chinois Xi Jinping, qui n’a pas voyagé à l’étranger depuis le début de la pandémie de COVID-19.

M. Blinken s’entretiendra aussi avec son homologue indonésien entre autres puis se rendra samedi en Thaïlande.

Les rencontres entre les États-Unis et la Chine, autrefois courantes, s’étaient presque arrêtées pendant la pandémie et alors que les tensions augmentaient entre les deux plus grandes économies du monde.

M. Blinken et le conseiller à la sécurité nationale de M. Biden, Jake Sullivan, avaient rencontré en mars 2021 en Alaska leurs homologues chinois lors d’une réunion qui avait tourné à un déballage inédit de leurs profonds désaccords.

Outre le commerce, Chine et États-Unis sont en particulier à couteaux tirés à propos du sort de Taïwan.

Washington et Pékin divergent aussi radicalement sur la réponse à la guerre en Ukraine : si les Américains ont pris la tête de la riposte occidentale contre la Russie, les Chinois insistent au contraire sur leur proximité avec le régime de Vladimir Poutine.

La Chine a par exemple accru de manière spectaculaire ses achats de pétrole russe.

La rivalité avec le géant asiatique est la priorité stratégique affichée de Joe Biden, qui cherche à contrer les ambitions de Pékin en Asie et dans le Pacifique, et plus largement dans le monde.