Police de New York

La cellule « crimes sexuels » fait l'objet d'une enquête pour une politique « sexiste »

(New York) Une importante cellule de la police de New York chargée des crimes sexuels, qui a inspiré la fameuse série télé « New York, unité spéciale », fait l’objet d’une grande enquête de la justice fédérale américaine contre sa politique « sexiste » à l’égard de victimes d’agressions sexuelles.