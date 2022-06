Dans les heures qui ont suivi la décision de la Cour suprême annulant le droit à l’avortement aux États-Unis, près de 100 demandes de rendez-vous ont été reçues à Just the Pill, organisation à but non lucratif qui permet aux patientes d’obtenir la pilule abortive dans plusieurs États.

Il s’agit d’environ quatre fois le nombre quotidien habituel de demandes de rendez-vous que reçoit l’organisation, et nombre d’entre elles émanent de patientes du Texas et d’autres États qui ont rapidement interrompu les avortements après la décision de la Cour suprême des États-Unis.

Les pilules abortives, déjà utilisées dans plus de la moitié des avortements récents aux États-Unis, sont encore plus demandées depuis l’annulation de l’arrêt Roe c. Wade, et elles seront probablement au centre des batailles juridiques qui s’annoncent, tandis que près de la moitié des États comptent interdire l’avortement et que d’autres prennent des mesures pour en accroître l’accès.

La méthode, connue sous le nom d’avortement médicamenteux, est autorisée par la Food and Drug Administration (FDA) pour une utilisation dans les 10 premières semaines de la grossesse. Elle consiste à prendre deux médicaments différents, à 24 ou 48 heures d’intervalle, afin d’arrêter le développement de la grossesse, puis de provoquer des contractions semblables à celles d’une fausse couche pour expulser le fœtus, un processus qui provoque généralement des saignements semblables à des règles abondantes.

De nombreuses patientes choisissent l’avortement médicamenteux, car il est moins coûteux, moins invasif et offre plus d’intimité que l’avortement chirurgical. Les pilules peuvent être reçues par courrier et prises à domicile ou n’importe où après une consultation initiale avec un médecin par vidéo, par téléphone, en personne ou même simplement en remplissant un formulaire en ligne.

La patiente doit participer à la consultation à partir d’un État qui autorise l’avortement, même s’il s’agit simplement d’être au téléphone dans une voiture juste de l’autre côté de la frontière. L’adresse IP de l’ordinateur ou du téléphone qu’elle utilise permet à la clinique de déterminer où elle se trouve.

Pour les États qui interdisent toutes les formes d’avortement, l’avortement médicamenteux est susceptible de poser d’importants problèmes d’application. C’est une chose de fermer une clinique, mais c’est beaucoup plus difficile de contrôler des activités comme l’envoi ou la réception de pilules par courrier ou le fait de se rendre dans un État où les pilules sont légales pour avoir une consultation et les récupérer, disent les experts juridiques.

« Des gens disent que nous revenons à l’époque d’avant Roe, mais il n’y a pas de machine à voyager dans le temps ; nous avons un paysage pharmaceutique très différent », a déclaré Katie Watson, constitutionnaliste et éthicienne médicale à la Feinberg School of Medicine de l’Université Northwestern.

Les lois sur l’avortement qui commencent à entrer en vigueur dans de nombreux États conservateurs interdisent toute forme d’avortement, y compris l’avortement médicamenteux. En outre, 19 États disposaient déjà de lois interdisant l’utilisation de la télémédecine pour l’avortement. Le Texas a récemment adopté une loi interdisant l’envoi de pilules abortives par la poste. Ainsi, les groupes et certains gouvernements des États qui soutiennent le droit à l’avortement se mobilisent pour aider les patientes à obtenir les pilules dans les États où elles sont légales.

Cliniques mobiles

Depuis octobre 2020, Just the Pill a assuré plus de 2500 consultations de télémédecine avec des médecins pour fournir des pilules abortives par courrier à des patientes du Colorado, du Minnesota, du Montana et du Wyoming. D’ici quelques jours, elle prévoit de déployer dans le Colorado la première de ce qui deviendra « une flotte de cliniques mobiles » qui stationneront le long des frontières des États, offrant des consultations pour des avortements médicamenteux et distribuant des pilules, a déclaré la Dre Julie Amaon, directrice médicale de l’organisation.

Baptisé Abortion Delivered, le programme de cliniques mobiles, qui proposera également des avortements chirurgicaux aux patientes qui le préfèrent ou dont la grossesse est trop avancée pour une interruption de grossesse par médicaments, est conçu pour atteindre les patientes des États voisins, comme le Texas, l’Oklahoma et le Dakota du Sud, qui ont rapidement interdit l’avortement après la décision de justice, ainsi que d’autres États, comme l’Utah, qui devraient interdire ou restreindre fortement l’avortement.

« En opérant aux frontières des États, nous réduirons les contraintes de déplacement des patientes dans les États qui interdisent ou limitent fortement l’avortement », a déclaré Mme Amaon.

En allant au-delà d’une clinique traditionnelle de type brique et mortier, nos cliniques mobiles peuvent s’adapter rapidement aux tribunaux, aux législatures des États et aux marchés, en allant là où le besoin se fait sentir. La Dre Julie Amaon, directrice médicale de Just the Pill

Des prestataires similaires d’avortements médicamenteux se préparent également à un afflux. Hey Jane, une organisation qui a servi près de 10 000 patientes en Californie, au Colorado, en Illinois, au Nouveau-Mexique et dans les États de New York et de Washington, prévoit de s’étendre à d’autres États. « Nous avons renforcé notre équipe pour faire face à cette augmentation significative de la demande », a déclaré son PDG, Kiki Freedman.

Les groupes antiavortements tentent de contrer l’intérêt croissant pour l’avortement médicamenteux en affirmant qu’il n’est pas sûr, le qualifiant d’« avortement chimique ». James Studnicki, vice-président de l’analyse des données à l’Institut Charlotte Lozier, une branche de Susan B. Anthony Pro-Life America, a déclaré vendredi que « l’innocuité de la pilule abortive est grandement exagérée » et a qualifié la hausse de l’avortement médicamenteux de « grave menace pour la santé publique ».

Incertitude et engagements

On ignore encore beaucoup de choses sur la façon dont les États qui interdisent tous les avortements ou la plupart d’entre eux tenteront de faire appliquer leurs lois dans les cas d’avortement médicamenteux. Mais alors que l’administration Biden se démène pour réagir à la décision de la Cour, deux membres du Cabinet ont rapidement publié des déclarations dans lesquelles ils s’engagent à protéger le droit de prendre des médicaments approuvés par le gouvernement fédéral.

« Nous restons inébranlables dans notre engagement à garantir à chaque Américain l’accès aux soins de santé et la capacité de prendre des décisions en la matière, y compris le droit à un avortement sûr et légal, tel que l’avortement médicamenteux approuvé par la FDA depuis plus de 20 ans », a déclaré Xavier Becerra, secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, dans un communiqué.

Dans une autre déclaration, Merrick Garland, procureur général du pays, a fait spécifiquement référence au premier médicament du régime d’avortement médicamenteux, la mifépristone.

PHOTO CAITLIN OCHS, REUTERS Boîte de mifépristone, premier médicament du régime d’avortement médicamenteux

En décembre, la FDA a considérablement facilité l’accès à ce médicament en supprimant définitivement l’obligation pour les patientes d’obtenir la mifépristone en se rendant en personne dans une clinique ou chez un médecin autorisé.

« Nous sommes prêts à travailler avec d’autres branches du gouvernement fédéral qui cherchent à utiliser leurs autorités légales pour protéger et préserver l’accès aux soins reproductifs, a déclaré M. Garland. En particulier, la FDA a approuvé l’utilisation du médicament mifépristone. Les États ne peuvent pas interdire la mifépristone sur la base d’un désaccord avec le jugement expert de la FDA sur sa sécurité et son efficacité. »

Mais ce que le département de la Justice peut faire n’est pas clair. Certains juristes ont fait valoir que l’approbation fédérale des médicaments prévaut sur les actions des États visant à restreindre l’utilisation d’un médicament. D’autres disent que cela ne s’applique qu’aux cas où un État prétend que la sécurité ou l’efficacité est un problème.

