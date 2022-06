Grossesses à haut risque

L’incertitude plane sur un probable monde post-Roe

(Phoenix, Arizona) Brianna était enceinte de sept semaines quand elle a commencé à craindre de ne pas vivre jusqu’à la date de son accouchement. Elle a une trachée étroite, gravement cicatrisée par les opérations subies lorsqu’elle était enfant, et au fur et à mesure de sa grossesse, elle a commencé à avoir une respiration sifflante et à devoir faire des efforts pour respirer.