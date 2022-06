Le scandale du Watergate s’étire du 17 juin 1972 au 9 août 1974. Retour en mots, en images et en chiffres.

André Duchesne La Presse

L’évènement

image tirée de wikipédia Photo du complexe versée en pièce à conviction. À droite, on aperçoit le Kennedy Center, voué aux arts de la scène.

Dans la nuit du 17 juin 1972, cinq malfaiteurs s’introduisent dans les bureaux centraux du Comité national démocrate situés à l’intérieur du Watergate Office Building, au 2600, Virginia Avenue NW. Interceptés par la police, ils comparaissent quelques heures plus tard devant la cour. Les cinq suspects sont James W. McCord, Virgilio González, Frank Sturgis, Eugenio Martínez et Bernard Barker. McCord est un ancien membre de la CIA embauché comme responsable de la sécurité au sein du Comité pour la réélection du président (surnommé CREEP !).

Le lieu

image LA PRESSE, FOURNIE PAR BANQ Dans la foulée du travail du Washington Post et du New York Times, les médias du monde entier ont largement couvert le scandale du Watergate. Dans La Presse, le premier article important retrouvé date du 1er juillet 1972.

Le Watergate est un complexe de six édifices construit dans les années 1960 sur un terrain de dix acres au bord du Potomac. S’y trouvent des bureaux, des appartements et un hôtel. Le nom vient de Water Gate, vieille écluse construite à proximité. Au fil des ans, plusieurs personnalités ont vécu dans un des appartements du complexe, dont Monica Lewinsky, Condoleezza Rice, conseillère à la Sécurité nationale puis secrétaire d’État sous George W. Bush, et Robert Dole, sénateur du Kansas et candidat républicain, battu par Bill Clinton à l’élection présidentielle de 1996.

« Woodstein »

photo archives Associated Press Carl Bernstein et Robert Woodward, en mai 1973

Bob Woodward a 29 ans et travaille au Washington Post depuis seulement neuf mois lorsqu’il est envoyé à la cour le matin du 17 juin pour assister à la comparution des cinq individus. Carl Bernstein, 28 ans, est au Post depuis 1966. Couvrant les nouvelles locales, il est reconnu pour sa plume. De personnalités très différentes, les deux journalistes se complètent à merveille. Ils seront souvent désignés par le nom Woodstein, une contraction de leurs noms de famille.

Les Bahamas

image fournie par la RICHARD NIXON PRESIDENTIAL LIBRARY AND MUSEUM Extrait de l’agenda présidentiel en date du 17 juin 1972

Où est Richard Nixon au moment des évènements ? Aux Bahamas. Le président a brièvement quitté sa maison de Key Biscayne, en Floride, pour visiter son ami Bob Abplanalp, inventeur de la valve à aérosol, à sa résidence de Grand Cay, petite île des Bahamas. Dans ses mémoires, Nixon affirme avoir appris le cambriolage du Watergate le matin du 18 juin, en lisant la une du Miami Herald.

Réélu malgré tout

L’affaire du Watergate a mis des mois avant d’éclabousser la présidence de Nixon. La preuve ? Il a été réélu haut la main le 7 novembre 1972.

IMAGE TIRÉE DE WIKIPÉDIA Le tableau à la fin de la soirée de la présidentielle du 7 novembre 1972 aux États-Unis

L’enregistrement

Photo tirée de Wikimedia Commons Appareil Sony TC-800B comme celui utilisé dans le bureau Ovale de la Maison-Blanche

En février 1971, Nixon fait installer un système d’enregistrement dans le bureau Ovale, à la Maison-Blanche, et à Camp David. Plus de 3700 heures sont enregistrées, mais un court passage de 18 minutes et demie, enregistré le matin du 20 juin 1972, soit trois jours après le cambriolage, disparaît mystérieusement. La secrétaire de Nixon, Rose Mary Woods, déclarera sous serment avoir effacé ces enregistrements par erreur. Cet hiatus contribuera à couler la présidence de Nixon.

« I’m not a crook »

Le 17 novembre 1973, Richard Nixon rencontre des éditeurs de journaux à Disney World, en Floride. Questionné sur son rôle dans le Watergate, il lance la fameuse phrase « I’m not a crook ». Le passage complet est le suivant : « Les gens doivent savoir si leur président est un escroc ou non. Eh bien, je ne suis pas un escroc. J’ai gagné tout ce que j’ai. »

783

PHOTO OLIVER F. ATKIN, tirée de WIKIPÉDIA Nixon fait ses adieux au personnel de la Maison-Blanche le 9 août 1974.

Nombre de jours passés entre la date du cambriolage du Watergate et la démission de Richard Nixon. Le 9 août 1974 à midi, c’est la fin. La démission de Richard Nixon, annoncée la veille en soirée, prend effet. Ce dernier et son épouse Pat quittent la Maison-Blanche pour la dernière fois à bord de Marine One. Fidèle à son habitude, Nixon salue la foule les bras grands ouverts, les doigts de ses deux mains formant le V de la victoire. Grand paradoxe gestuel pour cet homme vaincu.