Attaque contre le Capitole

Trump a « allumé la flamme »

(New York) L’attaque violente du 6 janvier 2021 contre le Capitole des États-Unis n’était pas un évènement fortuit. Il s’agissait du « point culminant d’une tentative de coup d’État » orchestrée par Donald Trump, a affirmé le président de la commission du Congrès chargée d’enquêter sur un des moments les plus sombres et périlleux de la démocratie américaine.