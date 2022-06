(Washington) Un homme armé a été arrêté dans la nuit de mardi à mercredi près du domicile du juge conservateur Brett Kavanaugh de la Cour suprême des États-Unis, contre lequel il « a proféré des menaces », a annoncé la haute juridiction.

Agence France-Presse

La Cour suprême est au cœur d’une tempête politique depuis la fuite, début mai, d’un projet d’arrêt laissant entendre qu’elle est prête à enterrer le droit à l’avortement.

L’homme interpellé à 1 h 50 à Chevy Chase, une banlieue cossue du nord de Washington, a été placé en détention, selon un communiqué de la porte-parole de la Cour Patricia McCabe, qui n’a donné aucun détail supplémentaire.

Âgé d’une vingtaine d’années, il a assuré aux policiers qu’il voulait tuer le magistrat conservateur, assure le quotidien Washington Post sur la base d’une source anonyme.

D’après le quotidien, les forces de l’ordre avaient été informées du danger qu’il représentait et l’ont arrêté avant qu’il n’atteigne la maison du juge.

Il était « en colère » à cause du projet d’arrêt sur l’avortement et d’une série de fusillades meurtrières contre une école au Texas ou un supermarché fréquenté par des Afro-Américains dans l’État de New York, selon le quotidien.

La Cour suprême doit rendre d’ici au 30 juin deux décisions très attendues sur l’avortement et le port d’armes à feu.

Profondément remaniée par l’ex-président républicain Donald Trump, qui y a fait entrer trois magistrats sur neuf, dont le juge Kavanaugh, elle pourrait renvoyer les États-Unis 50 ans en arrière, quand chaque État était libre d’autoriser ou d’interdire les IVG sur son sol.

Elle pourrait aussi affirmer que les Américains disposent d’un droit à porter une arme à feu en dehors de leur domicile et compliquer les efforts des États qui tentent de limiter leur circulation dans les espaces publics.

Le juge Kavanaugh, qui avait été confirmé en 2018 après un débat acrimonieux impliquant des accusations d’agressions sexuelles remontant à sa jeunesse, incarne pour de nombreux progressistes américains le visage du virage à droite de la haute Cour.