Avant les élections présidentielles de 2020, le Connecticut a dû faire face à une multitude de faussetés sur le vote qui ont tourbillonné en ligne. L’une d’elles, largement diffusée sur Facebook, affirmait à tort que des bulletins de vote par correspondance avaient été envoyés à des personnes mortes. Sur Twitter, des utilisateurs ont diffusé une fausse information selon laquelle un semi-remorque transportant des bulletins de vote s’était écrasé sur l’Interstate 95, envoyant des milliers de bulletins d’électeurs dans les airs et sur l’autoroute.

Cecilia Kang The New York Times

Préoccupé par un déluge similaire de rumeurs et de mensonges sans fondement autour des élections de mi-mandat de cette année, l’État du Connecticut prévoit de dépenser près de 2 millions de dollars en marketing pour diffuser des informations factuelles sur le vote, et de créer son premier poste d’expert en lutte contre la désinformation. Avec un salaire de 150 000 $, cette personne devrait passer au peigne fin les sites marginaux comme 4chan, les réseaux sociaux d’extrême droite comme Gettr et Rumble et les réseaux sociaux traditionnels afin de repérer les premiers récits de désinformation sur le vote avant qu’ils ne deviennent viraux, puis d’inciter les entreprises à supprimer ou à signaler les messages contenant de fausses informations.

« Nous devons être conscients de la situation en examinant toutes les menaces qui pèsent sur l’intégrité des élections », a déclaré Scott Bates, secrétaire d’État adjoint du Connecticut. « La désinformation peut éroder la confiance des gens dans les élections, et nous considérons cela comme une menace critique pour le processus démocratique. »

Le Connecticut rejoint une poignée d’États qui se préparent à lutter contre un assaut de rumeurs et de mensonges sur les élections de cette année.

L’Oregon, l’Idaho et l’Arizona ont lancé des campagnes d’éducation et de publicité sur l’internet, à la télévision, à la radio et sur des panneaux d’affichage afin de diffuser des informations exactes sur les heures de vote, l’admissibilité des électeurs et le vote par correspondance. Le Colorado a engagé trois experts en cybersécurité pour surveiller les sites à la recherche de fausses informations. Le bureau du secrétaire d’État de la Californie recherche les fausses informations et collabore avec le ministère de la Sécurité intérieure et des universitaires afin de repérer les tendances en matière de désinformation sur l’internet.

Les mesures prises par ces États, pour la plupart sous contrôle démocrate, interviennent alors que la confiance des électeurs dans l’intégrité des élections s’est effondrée.

Dans un sondage ABC/Ipsos réalisé en janvier, seulement 20 % des personnes interrogées se disaient « très confiantes » dans l’intégrité du système électoral et 39 % se disaient « plutôt confiantes ». De nombreux candidats républicains ont adopté les mensonges de l’ancien président Donald Trump concernant l’élection de 2020, faisant campagne – souvent avec succès – sur l’affirmation mensongère qu’elle lui a été volée.

Il est presque sûr que certains conservateurs et groupes de défense des droits civils se plaignent que les efforts visant à limiter la désinformation pourraient restreindre la liberté d’expression. La Floride, dirigée par les républicains, a adopté une loi limitant le type de modération des réseaux sociaux que des sites comme Facebook, YouTube et Twitter peuvent effectuer, ses partisans affirmant que ces sites restreignent les voix conservatrices. Au fédéral, le ministère de la Sécurité intérieure a récemment interrompu les travaux d’un conseil consultatif sur la désinformation après un barrage de critiques de la part de législateurs conservateurs et de défenseurs de la liberté d’expression, selon lesquels le groupe pourrait supprimer la parole.

« Les gouvernements des États et les collectivités locales sont bien placés pour réduire les dommages causés par la désinformation et la mésinformation en fournissant des informations opportunes, exactes et fiables », a déclaré Rachel Goodman, avocate chez Protect Democracy, groupe de défense non partisan. « Mais pour maintenir cette confiance, ils doivent indiquer clairement qu’ils ne s’engagent pas dans un type de censure ou de surveillance qui soulèverait des problèmes constitutionnels. »

Les responsables du Connecticut et du Colorado ont déclaré que le problème de la désinformation n’a fait que s’aggraver depuis 2020 et que, sans un effort plus concerté pour le contrer, encore plus d’électeurs pourraient perdre confiance dans l’intégrité des élections. Ils ont également déclaré qu’ils craignaient pour la sécurité de certains travailleurs électoraux.

« Nous assistons à une atmosphère de menace comme jamais ce pays n’en a vu auparavant », a déclaré Jena Griswold, secrétaire d’État démocrate du Colorado. Mme Griswold, qui doit être réélue à l’automne, a reçu des menaces pour avoir maintenu les résultats de l’élection de 2020 et réfuté les fausses allégations de Trump concernant des votes frauduleux dans l’État.

D’autres secrétaires d’État, qui dirigent le bureau généralement chargé de superviser les élections, ont reçu des réactions similaires. En Géorgie, Brad Raffensperger, républicain qui a certifié la victoire du président Joe Biden dans l’État, a fait l’objet de critiques virulentes assorties de fausses allégations concernant l’élection de 2020.

Lors de sa course aux primaires cette année, M. Raffensperger a réfuté les fausses informations selon lesquelles 66 000 électeurs mineurs, 2400 électeurs non inscrits et plus de 10 350 personnes mortes auraient voté lors de l’élection présidentielle.

Aucune de ces affirmations n’est vraie, et M. Raffensperger a remporté sa primaire la semaine dernière.

Le Colorado redéploie une équipe de désinformation que l’État a créée pour l’élection de 2020. L’équipe est composée de trois experts en sécurité électorale qui surveillent l’internet à la recherche de fausses informations et les signalent ensuite aux forces de l’ordre fédérales.

M. Griswold supervisera l’équipe, appelée « Rapid Response Election Security Cyber Unit ». Elle ne recherche que les fausses informations liées aux élections sur des questions telles que le vote par correspondance, les lieux de vote et l’admissibilité, a-t-elle déclaré.

« Les faits existent toujours et les mensonges sont utilisés pour porter atteinte à nos libertés fondamentales », a déclaré Mme Griswold.

« Comprendre d’où vient la menace »

Les responsables du Connecticut ont déclaré que l’objectif de l’État était de patrouiller l’internet à la recherche de mensonges électoraux. Le 7 mai, l’Assemblée législative du Connecticut a approuvé l’attribution de 2 millions de dollars pour des campagnes d’éducation sur l’internet, à la télévision, par la poste et à la radio concernant le processus électoral, et pour l’embauche d’un responsable de la sécurité des informations électorales.

Les responsables ont déclaré qu’ils préféreraient des candidats parlant couramment l’anglais et l’espagnol afin de lutter contre la diffusion de fausses informations dans les deux langues. Le responsable devra traquer les publications virales de désinformation sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube, et rechercher les récits et les mèmes émergents, en particulier sur les réseaux sociaux marginaux et sur l’internet caché.

« Nous savons que nous ne pouvons pas faire bouillir l’océan, mais nous devons comprendre d’où vient la menace, et avant qu’elle ne se métastase », a déclaré Bates.

Cet article a été initialement publié dans le New York Times.