Les policiers sont arrivés rapidement à l’école primaire Robb où un tireur sévissait, mais ils ont attendu plus d’une heure avant d’intervenir, a confirmé le colonel Steven McCraw, du département de la Sécurité publique du Texas. « C’était la mauvaise décision », a-t-il admis devant une horde de journalistes.

Émilie Bilodeau La Presse

McCraw a déclaré que le chef de la police croyait que le tireur s’était barricadé et qu’il n’y avait « aucun enfant à risque ». Il a donc pris la décision d’attendre l’arrivée de l’équipe d’intervention tactique avant de confronter le tueur. Salvador Ramos est entré dans l’école à 11 h 33 ; l’équipe tactique est arrivée sur les lieux à 12 h 57.

« Bien sûr, ce n’était pas la bonne décision. C’était la mauvaise décision, point final. Il n’y a aucune excuse pour cela. Mais encore une fois, je n’étais pas là », a indiqué M. McCraw.

Le colonel a affirmé que les policiers auraient dû « entrer dès que possible ». « Quand il y a un tireur actif, les règles changent », a-t-il souligné.

Deux élèves, qui se trouvaient dans la classe où de nombreux élèves ont été tués, ont d’ailleurs réussi à appeler le 911 à plusieurs reprises pendant la fusillade.

À 12 h 03, une élève a murmuré son nom et a indiqué qu’elle se trouvait dans le local 112. L’appel a duré 23 secondes. À 12 h 10, elle a rappelé pour dire qu’il y avait plusieurs morts dans sa classe. À 12 h 13 et 12 h 16, elle a de nouveau communiqué avec le 911 et a affirmé qu’il y avait huit ou neuf élèves encore en vie, a relaté le colonel McCraw. À 12 h 36, deux ou trois coups de feu ont été entendus sur la ligne téléphonique. La fillette, dont l’identité n’a pas été révélée, a affirmé qu’elle pouvait entendre la voix des policiers tout près, à l’extérieur de l’école.

Le colonel a expliqué qu’avant d’entrer dans l’établissement, le tueur a tiré quelques coups de feu dans les fenêtres de trois classes. Il est passé par une porte laissée entre-ouverte par un professeur et a tiré plus de 100 fois avec son arme semi-automatique. Un policier qui répondait à l’appel au 911 est d’ailleurs passé « juste à côté » du tueur, mais il avait erronément identifié un enseignant comme étant le suspect.

Les clés du concierge ont été nécessaires pour ouvrir la porte du local où le tireur s’était enfermé.

La mère du tueur sort de l’ombre

Plus tôt en matinée, la mère du tireur de l’école d’Uvalde s’est exprimée pour la première fois dans les médias depuis que son fils a tué 21 personnes, dont 19 enfants.

IMAGE FOURNIE PAR TELEVISA La mère du jeune homme, Adriana Martinez

« Je n’ai pas de mots, je n’ai pas de mots, je ne sais pas à quoi il pensait », a déclaré Adriana Martinez à Televisa, une filiale de CNN.

« Il avait ses raisons de faire ce qu’il a fait et s’il vous plaît, ne le jugez pas. Je veux seulement que les enfants innocents qui sont morts me pardonnent », a-t-elle ajouté.

La femme a décrit son fils comme étant « calme ». « Il ne dérangeait personne et ne faisait jamais rien pour ennuyer les autres », a poursuivi la mère de Salvador Ramos.

L’homme de 18 ans, qui venait tout juste d’acquérir deux armes d’assaut pour son anniversaire, ne vivait plus chez sa mère. Il habitait chez ses grands-parents. Avant de se rendre à l’école Robb pour y commettre un massacre, il a tiré sa propre grand-mère au visage. Un projectile a percé sa mâchoire et elle devra subir une importante chirurgie de reconstruction dans un hôpital de San Antonio, a affirmé Rolando Reyes, le grand-père du tueur, à la chaîne CNN.

Celui-ci a d’ailleurs déclaré qu’il connaissait de nombreuses familles qui ont perdu un être cher dans la tuerie.

« Certains d’entre eux sont mes amis et je vais devoir les affronter un jour », a-t-il dit.

Il a ajouté que la grand-mère du tireur, celle qui a été blessée, « a tout fait pour lui » y compris lui cuisiner des repas et venir le chercher après ses quarts de travail tardifs dans un restaurant rapide. Le grand-père a dit ne pas comprendre pourquoi le jeune de 18 ans s’en est pris à sa grand-mère.

L’assemblée de la NRA chamboulée

L’horaire de l’assemblée annuelle de la National Rifle Association (NRA), qui commence vendredi, a d’ailleurs été fortement chamboulé par la tuerie. Plusieurs politiciens et vedettes musicales ont annoncé qu’elles ne participeraient pas au congrès qui se tient à quelques heures de route d’Uvalde, seulement.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a annulé la conférence qu’il devait donner en personne. Il participera plutôt à une conférence de presse concernant la fusillade à Uvalde. Celle-ci doit avoir lieu à midi, heure de Montréal.

M. Abbott, grand défenseur du droit à détenir une arme à feu, s’exprimera tout de même dans une vidéo préenregistrée devant les membres de la NRA, a précisé le journal Dallas Morning News. Son adjoint, Dan Patrick, ne s’y rendra pas afin d’éviter « d’ajouter à la douleur des familles », a-t-il dit dans un communiqué.

L’ancien président Donald Trump et le sénateur conservateur du Texas Ted Cruz, eux, ont confirmé leur présence à la grand-messe de la NRA.

« Daniel Defense », le fabricant de l’arme semi-automatique utilisée par le tueur, a annoncé qu’il n’assisterait pas à l’assemblée de la NRA. « Daniel Defence n’assiste pas à la réunion en raison de l’horrible tragédie d’Uvalde, au Texas, où l’un de nos produits a été utilisé à des fins criminelles. Nous pensons que cette semaine n’est pas le moment approprié pour promouvoir nos produits au Texas lors de la réunion de la NRA », a déclaré Steve Reed, vice-président du marketing.

Avec CNN et l’AFP