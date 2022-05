À peine trois jours après la tuerie d’Uvalde, au Texas, la National Rifle Association (NRA) inaugurera vendredi son 151e congrès annuel à Houston. Le puissant lobby des armes à feu a toutefois du plomb dans l’aile.

Ariane Krol La Presse

Pourquoi ce rassemblement fait-il les manchettes ?

Le congrès de la NRA se déroule cette année à Houston, à seulement quelques heures de route d’Uvalde, où une vingtaine de personnes, presque toutes des enfants, sont tombées mardi sous les balles d’un tueur de 18 ans. « Alors que nous nous rassemblons à Houston, nous réfléchirons à ces évènements et prierons pour les victimes », a déclaré la NRA sur Twitter en fin de journée mercredi. Attribuant la tuerie au « geste d’un criminel dérangé isolé », l’association a promis de « redoubler son engagement à rendre les écoles sécuritaires ». Il s’agit du premier congrès annuel de la NRA à se tenir en personne depuis le début de la pandémie, à un moment où l’organisation est fragilisée par des scandales et des poursuites.

Pourquoi la NRA est-elle si puissante ?

L’association est l’un des plus importants lobbys aux États-Unis. Dix-neuf sénateurs républicains ont reçu plus d’un million de dollars de financement politique de sa part durant leur carrière, a calculé le groupe Brady United Against Gun Violence. Mitt Romney trône au sommet du palmarès, avec 13,6 millions. Ces données compilées en 2019 ont refait surface mercredi, alors que des usagers de Twitter ont republié les messages solennels diffusés par ces politiciens dans la foulée de la tuerie d’Uvalde en les accompagnant des sommes que ceux-ci ont touchées de la NRA.

Alors pourquoi dit-on que l’organisation est affaiblie ?

De hauts dirigeants, dont le président Wayne LaPierre, sont accusés d’avoir touché des sommes et avantages illégalement. Les allégations ont été portées par la procureure générale de l’État de New York, où l’association est enregistrée depuis 1871. La NRA se défend en cour, mais a admis au fisc que M. LaPierre et d’autres membres de la direction ont reçu des avantages excédant ce qui est permis aux organismes à but non lucratif, et que d’autres transactions font l’objet d’une enquête. Ces révélations ont scandalisé bien des membres, certains allant jusqu’à réclamer la destitution du président et du conseil d’administration.

PHOTO JIM WATSON, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Wayne LaPierre, président de la National Rifle Association

Donc, c’est encourageant pour le contrôle des armes à feu ?

Pas vraiment, puisque d’autres groupes considérés comme plus radicaux ou plus conservateurs ont gagné en visibilité au cours des dernières années, dont la Second Amendment Foundation, la Virginia Citizens Defense League et la National Association for Gun Rights. Le réseau NPR a d’ailleurs remporté un prix Pulitzer avec sa série de balados sur le courant « no compromise », qui rallie des militants de plusieurs allégeances opposés à tout contrôle des armes à feu.

Comment la NRA compte-t-elle attirer les congressistes ?

L’ex-président Donald Trump sera le conférencier vedette de l’évènement vendredi, pour la sixième fois. Les armes à feu, couteaux et autres armes seront cependant interdits dans la salle, une exigence des services secrets américains. Plusieurs autres élus sont aussi prévus au programme, dont le gouverneur du Texas, Greg Abbott, le sénateur texan Ted Cruz et la gouverneure du Dakota du Sud, Kristi Noem. La section féminine de la NRA (le Women’s Leadership Forum) aura aussi sa conférencière vedette, la lieutenante-gouverneure de la Virginie, et ex-Marine, Winsome Earle-Sears. Les participants auront également accès à une immense foire commerciale de « plus de 14 acres » présentant les « plus récentes armes à feu et pièces d’accessoires des entreprises les plus populaires de l’industrie », promet le site du congrès.

Y a-t-il des contrepoids à la NRA ?

De nombreux groupes militent pour un meilleur contrôle des armes aux États-Unis. Everytown for Gun Safety affirme être le plus important organisme de prévention de la violence par les armes à feu au pays, avec près de six millions de supporters. Son fonds de soutien finance notamment le site NRA Watch, ainsi que de la recherche. L’organisme de défense des droits des immigrants FIEL Houston a par ailleurs annoncé une manifestation, vendredi après-midi, devant le centre des congrès où se réunit la NRA.

Avec des informations de Reuters, de l’Associated Press, de Mother Jones, du Wall Street Journal, du Washington Post ainsi que de la NRA