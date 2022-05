Fusillade en Californie

Un mort et quatre blessés graves, les victimes d’origine taïwanaise

(Los Angeles) Une personne d’origine taïwanaise est morte et quatre autres ont été grièvement blessées dans une fusillade dans une église en Californie dimanche, selon la police et les autorités de Taipei, au lendemain d’une tuerie dans l’État de New York qui a fait dix morts.