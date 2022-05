Fin probable du droit à l’avortement

100 000 femmes par année seront incapables de trouver une clinique

En mettant fin au droit à l’avortement, la Cour suprême est sur le point de créer un système où « les femmes les plus pauvres et les plus vulnérables de la société n’auront nulle part où se tourner », explique Caitlin Knowles Myers, professeure d’économie au Collège Middlebury et experte en données sur les politiques de la reproduction. Discussion.