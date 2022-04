New York

Polémique aux États-Unis après la vidéo d’un enfant de 8 ans emmené par la police

(New York) La vidéo devenue virale d’un agent de police emmenant sans ménagement dans son véhicule un enfant noir de 8 ans, pour un paquet de chips volé, au nord de New York, a provoqué un flot de condamnations sur les réseaux sociaux et déclenché une procédure interne de la police.