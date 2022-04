Trois marins rattachés au porte-avions américain USS George Washington ont récemment été trouvés morts dans des circonstances nébuleuses, rapportent plusieurs médias des États-Unis, dont le Navy Times.

André Duchesne La Presse

La marine américaine a ouvert une enquête pour éclaircir l’affaire, mais estime que ces trois morts ne seraient pas reliées.

Deux marins spécialistes de troisième classe, Mikail Sharp et Natasha Huffman, ont d’abord été retrouvés sans vie les 9 et 10 avril en des lieux non divulgués à l’extérieur du navire. Puis, le 15 avril, un troisième marin, dont le nom n’a pas été révélé, a été trouvé inanimé à bord du porte-avions. Il a été transféré dans un hôpital de Newport, en Virginie, où son décès a été constaté.

Navire à propulsion nucléaire dont la mise en service remonte au 4 juillet 1992, le George Washington se trouve à la base navale de Newport depuis l’été 2017 pour son ravitaillement et une grande refonte prévue à la moitié de sa vie utile. Il doit reprendre du service plus tard cette année.