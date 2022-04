Le Texas s’apprête à exécuter un condamné de 78 ans

(Houston) Le Texas doit exécuter le 21 avril son plus vieux condamné à mort, Carl Buntion, reconnu coupable d’avoir tué un policier il y a plus de trente ans, mais qui, à 78 ans, ne représente plus aucun danger pour la société, affirment ses soutiens.