(New York) Le complotiste américain d’extrême droite Alex Jones, sous le coup de plusieurs procès au civil intentés par les parents de victimes de la tuerie de l’école primaire Sandy Hook, en 2012, a déclaré son site, Infowars, en faillite, selon un document judiciaire.

Ce placement sous la protection de la loi des faillites, aussi appelée « chapitre 11 », doit permettre de geler les procédures devant les tribunaux civils le temps de préparer des plans de redressement des entreprises concernées, qui peuvent continuer d’être opérationnelles.

Figure connue de l’extrême droite et adepte de plusieurs théories du complot, le fondateur d’Infowars est poursuivi depuis plusieurs années par des parents de victimes de la tuerie de l’école de Sandy Hook de Newton (Connecticut), qui avait choqué les États-Unis, pour avoir affirmé que le massacre n’était qu’une mise en scène pilotée par des opposants aux armes à feu.

La tuerie avait fait 26 morts, dont 20 enfants et six adultes, en 2012.

Les parents plaignants avaient attaqué Alex Jones en le sommant de présenter des documents comptables attestant qu’il avait gagné des millions de dollars par la diffusion d’une telle désinformation. Il a depuis reconnu publiquement que le meurtre d’enfants avait été bien réel.

Âgé de 48 ans, Alex Jones est poursuivi devant des tribunaux du Texas et du Connecticut, où il a subi plusieurs revers judiciaires. En novembre, une juge dans le Connecticut avait estimé qu’il était responsable au civil et pouvait être assujetti au versement de dommages et intérêts.

La déclaration de faillite, effectuée auprès d’un tribunal des banqueroutes du Texas, concerne aussi les sociétés d’Alexander (son prénom complet) Jones IWHealth et Prison Planet TV.