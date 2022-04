À Pittsburgh, deux mineurs ont été tués et au moins huit personnes ont été blessées dans une fusillade qui s’est produite vers 0 h 30 lors d’une fête dans une propriété de location à court terme où des centaines de personnes s’étaient rassemblées.

(Hampton) Les autorités de la Caroline du Sud ont déclaré qu’elles enquêtaient sur une fusillade dans un club survenue tôt dimanche à Hampton, qui a fait au moins neuf blessés. Il s’agissait de la troisième fusillade de masse aux États-Unis pendant la fin de semaine de Pâques.

Les trois fusillades ont fait deux morts mineurs et au moins 31 blessés.

Les forces de l’ordre ont déclaré par courriel qu’aucun décès n’avait été signalé lors de la fusillade de dimanche matin. Aucune information n’était disponible dans l’immédiat sur la gravité des blessures.

À Pittsburgh, deux mineurs ont été tués et au moins huit personnes ont été blessées dans une fusillade qui s’est produite vers 0 h 30 lors d’une fête dans une propriété de location à court terme où des centaines de personnes s’étaient rassemblées – la « grande majorité » d’entre elles étant mineures, a déclaré aux journalistes le chef Scott Schubert du service de police de Pittsburgh.

Ces deux fusillades surviennent juste un jour après que des coups de feu ont éclaté dans un centre commercial très fréquenté de la capitale de la Caroline du Sud, Columbia, à environ 140 km au nord de l’endroit où la fusillade de la boîte de nuit de Hampton a eu lieu. Neuf personnes ont été atteintes et cinq personnes ont été blessées alors qu’elles tentaient de fuir le centre commercial, a indiqué samedi le chef de la police de Columbia, W. H. Holbrook. Les victimes étaient âgées de 15 à 73 ans.

Photo Sean Rayford, Associated Press Une fusillade a éclaté samedi dans un centre commercial très fréquenté de la capitale de la Caroline du Sud, Columbia.

Le service de police de Columbia a annoncé l’arrestation de Jewayne M. Price, un individu de 22 ans, qui était l’une des trois personnes initialement détenues par les forces de l’ordre en tant que personne d’intérêt dans la fusillade du centre commercial. Il est accusé de port d’arme illégal.

La police a annoncé que le blessé de 73 ans continuait de recevoir des soins médicaux, mais que les autres victimes ont obtenu leur congé de l’hôpital ou l’obtiendront bientôt.

« Nous ne pensons pas que ce soit un hasard, a déclaré le chef Holbrook. Nous pensons qu’elles se connaissaient et que quelque chose a provoqué les coups de feu. »

Les trois fusillades de la fin de semaine de Pâques s’ajoutent à une liste beaucoup plus longue.

La semaine dernière, un homme armé a ouvert le feu dans un wagon du métro de New York, blessant 10 personnes. Un suspect a été interpellé le lendemain. Plus tôt ce mois-ci, la police a déclaré que 6 personnes avaient été tuées et 12 autres blessées à Sacramento, en Californie, lors d’une fusillade entre gangs rivaux à l’heure de la fermeture des bars dans un quartier animé.

Il y a une semaine, une fusillade dans une discothèque bondée de Cedar Rapids, dans l’Iowa, a tué 2 personnes et fait 10 blessés. Et le mois dernier, 10 personnes ont été abattues lors d’une fête à Dallas et plusieurs autres ont été blessées alors qu’elles tentaient d’échapper aux coups de feu.