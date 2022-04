Plusieurs États américains viennent d’adopter des lois antiavortement qui comptent parmi les plus restrictives au monde. Explications.

C’est le nombre de lois restreignant l’accès à l’avortement qui ont été adoptées dans 19 États en 2021 aux États-Unis, un record selon l’Institut Guttmacher, organisation pro-choix. Cette année, l’avortement pourrait faire l’objet de plus de restrictions : en date du 24 mars, les législatures de 46 États étudiaient 1885 dispositions en lien avec les droits sexuels et la santé reproductive.

L’Assemblée législative de l’Oklahoma a adopté mardi une loi qui fait de la pratique d’un avortement dans l’État un crime qui peut entraîner 10 ans de prison ou une amende de 100 000 $. Le gouverneur républicain de l’État, Kevin Stitt, devrait signer la loi, qui entrerait en vigueur à la fin de l’été. L’Oklahoma accueille des milliers de femmes du Texas qui veulent un avortement après que la pratique a été bannie au Texas le 1er septembre dernier.

Michael LaBossiere, auteur et spécialiste des théories du savoir et professeur au département de philosophie à la Florida A&M University

Si les lois antiavortement étaient motivées par le désir de sauver des vies, on pourrait s’attendre à ce que ces États agissent d’autres manières pour protéger les bébés. Malheureusement, ce n’est pas le cas. Les États qui imposent les plus grandes restrictions à l’avortement tendent à avoir des taux de mortalité infantile (et maternelle) statistiquement plus élevés. Ces États ont également tendance à avoir des taux élevés de pauvreté infantile, ce qui est néfaste pour les bébés. La meilleure explication, dans la plupart des cas, serait que ces lois visent à nuire aux femmes et que l’argument de vouloir « sauver les bébés » est avancé de mauvaise foi.

