Tireur du métro de New York

Le suspect arrêté et accusé d’« attaque terroriste »

(New York) L’homme soupçonné d’avoir tiré dans le métro new-yorkais à l’heure de pointe mardi matin, provoquant le chaos et faisant 23 blessés dont 10 par balles, a été arrêté mercredi et sera poursuivi pour « attaque terroriste », ont annoncé les autorités.