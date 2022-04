Vingt-neuf personnes ont été blessées dont dix par balle à la suite d’une sauvage attaque commise par un individu mardi matin à la station 36 th Street du métro de New York, à Brooklyn.

André Duchesne La Presse

À 15 h 25 mardi, l’individu qui a commis ces actes était toujours en fuite. Selon CNN, la police de New York (NYPD) qui le recherche activement serait maintenant aurait maintenant un intérêt pour un camion de type U-Haul portant une plaque d’immatriculation de l’Arizona.

Par ailleurs, le NYPD ne considère pas pour le moment cet évènement comme un acte terroriste, tout en ajoutant que toutes les hypothèses demeurent ouvertes.

La fusillade a commencé en pleine heure de pointe, mardi matin.

« À 8 h 24 alors qu’une rame du métro N s’apprêtait à entrer dans la station de la 36e Rue [en direction de Manhattan], un homme a enfilé un masque à gaz avant de sortir un engin fumigène de son sac et de l’ouvrir, a indiqué la commissaire de la police de New York, Keyshawn Sewell. Le wagon s’est rempli de fumée et c’est à ce moment que l’homme s’est mis à tirer à la ronde, dans le train et sur le quai. »

PHOTO JOHN MINCHILLO, ASSOCIATED PRESS La commissaire de la police de New York, Keyshawn Sewell

Des dix victimes atteintes par balle, cinq étaient considérées dans un état critique, mais stable. Les autres blessés ont été incommodés par la fumée, des éclats (non identifiés) ou ont subi un choc nerveux.

Selon des médias américains citant des sources policières anonymes, une arme de type Glock et deux chargeurs ont été trouvés dans la station. Ce qui leur laisse croire que le nombre de victimes aurait pu être plus élevé. La police n’a pas confirmé ces renseignements.

Le tireur serait un homme noir de 1,67 m et pesant autour de 77 kilos, plutôt baraqué, a aussi précisé la commissaire Sewell. Il portait ce qui ressemblait à une veste de construction verte et un chandail à capuche gris. Dans une entrevue au New York Post dans les minutes ayant suivi l’attaque, une femme a déclaré avoir confondu l’assaillant avec un employé de la Metropolitan Transportation Authority (MTA), l’équivalent de la STM à Montréal.

« Au début, j’ai cru que cet homme était un employé de la MTA et je ne lui ai pas trop porté attention a dit cette femme prénommée Clair. J’ai entendu des coups de feu. Il y en a eu tellement que j’en ai perdu le compte. »

PHOTO ANDREW KELLY, REUTERS

Le FBI collabore à l’enquête avec le NYPD. Si les services de police avaient peu de détails à donner sur le suspect, c’est en partie en raison du fait que les caméras de surveillance de la station 36th Street ne fonctionnaient pas, ont révélé des sources au New York Post. La police a demandé à toute personne ayant en sa possession du matériel iconographique lié à cet évènement à le partager avec les limiers.

Selon des médias américains, les pompiers, premiers arrivés sur les lieux, auraient retrouvé plusieurs engins explosifs non amorcés dans les parages. La police a cependant voulu se faire rassurante en indiquant qu’aucun autre engin actif de ce type n’a été retrouvé dans le métro de New York.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK D’ARMEN ARMENIAN, VIA THE NEW YORK POST Des photos prises par des passagers d’une rame de métro montrent la désolation de la scène.

Chaos

Dans les minutes qui ont suivi l’attaque, des usagers du métro ont commencé à mettre en ligne des photos et vidéos, au contenu très graphique, captés sur les lieux. Ces images ont montré l’ampleur du chaos et de la panique régnant à la station de la 36e Rue. Sur vidéo, on voyait des dizaines de personnes sortant, certaines visiblement blessées, ou titubant d’une rame de métro d’où s’échappait une épaisse fumée.

Un premier appel a été fait à la police de New York à 8 h 27 pour signaler les coups de feu. La station de la 36e Rue dessert les lignes D, N et R de New York. Le service a évidemment été très perturbé sur celles-ci.

PHOTO GOOGLE MAP La station de la 36e Rue se trouve dans le secteur Sunset Park de Brooklyn, à deux pas du grand cimetière Green-Wood.

Le maire de New York Eric Adams, qui est en isolement, car atteint de la COVID-19, a été informé de la situation qu’il suit de près, ont indiqué les autorités. Il a qualifié l’attentat d’« acte de violence insensé ».

Le président Joe Biden a aussi été mis au courant de ce qui se passait, a indiqué sa porte-parole Jen Psaki sur Twitter. La gouverneure de l’État de New York, Kathy Hochul a quant à elle participé à la conférence de presse et manifesté son dégoût. « C’est assez, les tirs de masse », a-t-elle lancé.

PHOTO JOHN MINCHILLO, ASSOCIATED PRESS

Le Bureau des alcools, des armes à feu et des explosifs (ATA) est sur les lieux pour aider les enquêteurs dans leur travail, a-t-on aussi indiqué.

Dans toutes les écoles du secteur de Sunset Park, les élèves ont été mis à l’abri, a annoncé le Département de l’Éducation sans donner de détails supplémentaires.

Dans la foulée de l’attaque, plusieurs services de transports urbains ont augmenté le nombre de patrouilles, que ce soit à Boston, San Franciso, Philadelphie, Atlanta et Washington.

PHOTO REUTERS De nombreux policiers ont été dépêchés dans les stations de métro à la recherche du suspect en fuite.

En 1984…

Précédemment, dans la longue histoire du métro de New York, une fusillade a marqué les mémoires, celle du 22 décembre 1984 alors qu’un homme nommé Bernhard Goetz avait blessé par balles quatre jeunes hommes en affirmant qu’ils tentaient de le voler.

L’affaire avait créé un immense débat sur la légitime défense aux États-Unis. Goetz a purgé une peine de huit mois de prison pour possession d’arme illégale. Par contre, il a perdu un procès au civil contre une de ses victimes et condamné à lui verser 43 millions de dollars. Peu après, Goetz a déclaré faillite.

Avec CNN et le New York Post