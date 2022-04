(Washington) L’entrée de Ketanji Brown Jackson à la Cour suprême est un indéniable succès pour Joe Biden, au moment où le président américain a bien besoin d’un nouveau souffle politique, à quelques mois d’élections législatives mal engagées.

Aurélia END Agence France-Presse

Le démocrate de 79 ans a déjà montré qu’il entendait retirer tout le crédit possible de cette nomination historique, qui était une promesse de campagne : faire entrer pour la première fois une femme noire dans cette institution puissante, où se tranchent tant de débats de société.

Il a reçu la brillante magistrate à la Maison-Blanche au moment d’annoncer qu’elle était sa candidate, le 25 février. Puis il lui a téléphoné pour l’encourager avant ses interminables auditions devant le Sénat — et l’a fait savoir.

Jeudi, la Maison-Blanche a fait venir en toute hâte les photographes dans l’un des salons du 1600 Pennsylvania Avenue, où ils ont trouvé le président et Ketanji Brown Jackson regardant ensemble la retransmission télévisée du vote du Sénat validant sa nomination. Et si cela ne suffisait pas, le président américain a ensuite publié, sur Twitter, un égoportrait pris à cette occasion.

Réception

Vendredi enfin, Joe Biden, avec la première vice-présidente Kamala Harris, recevra Ketanji Brown Jackson avec tous les honneurs, sur les pelouses de la Maison-Blanche.

A l’approche des élections législatives de mi-mandat en novembre, traditionnellement difficiles pour le parti du président, Joe Biden a grand besoin d’un nouveau souffle.

Ses équipes ont beau répéter sur tous les tons que les États-Unis connaissent un rebond économique fulgurant et un marché de l’emploi florissant, rien de cela ne lui profite. Les ménages américains ne voient que les dollars de plus en plus vite engloutis à la pompe à essence et aux caisses du supermarché, pour cause d’inflation galopante.

La cote de confiance du président tourne autour de 41 voire 42 % et n’arrive pas à décoller.

S’il y a bien eu un léger effet positif après le début de l’invasion de l’Ukraine, qui a vu Joe Biden prendre les rênes de la réponse occidentale, il n’a pas duré, dans un pays où les clivages partisans ont été chauffés à blanc par Donald Trump.

Ces divisions ont joué lors des auditions de Ketanji Brown Jackson, et ce bien que la candidate se soit révélée plutôt populaire auprès de l’opinion publique : « Les républicains veulent reprendre la majorité [au Congrès], donc il y a eu beaucoup de questions, à mon sens, hors sujet », indique Carl Tobias, professeur de droit à l’Université de Richmond.

Il rappelle aussi que si trois républicains ont voté en sa faveur, cela n’a rien de comparable avec l’élan ayant autrefois rassemblé les deux partis autour de Stephen Breyer, dont Ketanji Brown Jackson va occuper le fauteuil à la Cour suprême. Le juge sortant avait été confirmé à 87 voix contre 9 par le Sénat en 1994, celle qui lui succède l’a été à 53 voix contre 47.

Remobiliser

Faute de faire bouger les lignes des partis, Joe Biden peut au moins espérer, avec cette nomination, remobiliser un électorat crucial : les Afro-Américains.

Il leur doit son élection, et aussi en grande partie sa très mince majorité actuelle au Sénat, après un intense travail de terrain de leaders de la communauté afro-américaine pour arracher deux sièges, cruciaux, en Géorgie.

Mais passé l’euphorie de ces victoires, nombre d’activistes ont reproché au président d’avoir abandonné les promesses qu’il leur avait faites, en termes de lutte contre les violences policières ou de défense de l’accès au vote.

La nomination de Ketanji Brown Jackson pourrait faire oublier au moins temporairement ces déceptions. Elle a été saluée par des figures telles que Michelle Obama, Martin Luther King III — le fils de l’icône de la lutte pour les droits civiques — ou encore la charismatique Stacey Abrams, candidate noire au poste de gouverneure de Géorgie.

Au fond, ce qui pourrait vraiment gâcher la fête vendredi à la Maison-Blanche est la COVID-19 : les contaminations ont explosé ces derniers jours dans le petit monde de la politique et des médias à Washington.