(Arabi) Une tornade qui a sérieusement menacé La Nouvelle-Orléans a renversé un autobus scolaire, arraché des toits et déplacé jusqu’au milieu de la rue une maison, avec une famille à l’intérieur, mardi, dans le sud des États-Unis.

Gerald Herbert et Rebecca Santana Associated Press

Deux personnes ont été tuées et plusieurs autres ont été blessées alors qu’un front de tempête a soufflé violemment sur le sud des États-Unis, mardi. Une femme est morte au nord de Dallas, au Texas, et une autre est décédée dans la paroisse de Saint-Bernard, à La Nouvelle-Orléans, en Louisiane voisine. Les autorités n’ont pas immédiatement précisé comment ces personnes étaient mortes.

D’autres tornades issues du même système ont causé tant de dégâts au Texas que le gouverneur a déclaré une catastrophe dans 16 comtés. Des vents violents ont aussi déchiqueté des bâtiments en Alabama, où des pluies torrentielles ont été enregistrées.

La ville de La Nouvelle-Orléans a échappé à d’importants dégâts, a écrit sur Twitter mardi la mairesse LaToya Cantrell, mais des tornades se sont abattues à Arabi, juste à l’est de la ville, et plus à l’est encore à Lacombe, de l’autre côté du lac Pontchartrain, a annoncé l’Agence météorologique nationale.

Arabi, juste à l’est du quartier « Lower 9th Ward » de La Nouvelle-Orléans, avait été détruit par l’ouragan Katrina en 2005, puis avait de nouveau été frappé durement l’année dernière par l’ouragan Ida.

Une famille de trois personnes se trouvait dans une maison à Arabi lorsqu’elle a été littéralement déplacée dans la rue. Le couple est sorti de la maison en cherchant de l’aide pour sauver leur fille, toujours à l’intérieur, sur un appareil respiratoire, ont déclaré des voisins et les autorités.

Les stations de télévision ont diffusé des images en direct alors que la tempête endommageait une zone de plus de 3 km de long et près de 500 m de large dans la paroisse de Saint Bernard.

La Louisiane a mobilisé 300 membres de la Garde nationale pour dégager les routes et fournir un soutien en matière de sécurité et d’ingénierie. Ils ont rejoint les pompiers et d’autres personnes à la recherche d’éventuelles victimes, a déclaré John Rahaim Jr, directeur de la sécurité intérieure de Saint-Bernard. « Ils fouillent tout, font du porte-à-porte », a déclaré M. Rahaim.

Une odeur de gaz naturel flottait dans l’air à Arabi, un quartier de la paroisse Saint-Bernard, où résidents et secouristes tentaient de prendre la pleine mesure des dommages, mercredi.

Des maisons ont été anéanties et des débris pendaient aux arbres et aux fils électriques. Une chaloupe en aluminium avait été repliée sur elle-même et son moteur hors-bord projeté de l’autre côté de la rue. Des poteaux électriques avaient été endommagés ou cassés, forçant les secouristes à circuler prudemment dans le noir.

Alors que le front de la tempête se déplaçait vers l’est, une présumée tornade a déchiqueté un bâtiment métallique et brisé des fenêtres à l’est de Mobile Bay, dans le comté de Baldwin, en Alabama. Le service météorologique a signalé que plus de 20 centimètres de pluie étaient tombés sur Sylacauga, dans le centre de l’Alabama, pendant la nuit, et les toits de plusieurs maisons ont été endommagés à Toxey, où des avertissements de tornade ont été émis.

Le temps violent s’est estompé mercredi alors qu’il se déplaçait en Caroline du Sud tôt en matinée, mais le service météorologique a averti que des tornades isolées restaient possibles dans le sud de la Géorgie.

D’autres tornades générées par le même système météorologique avaient balayé des régions du Texas et de l’Oklahoma lundi, tuant une femme au nord de Dallas en plus de causer de multiples blessures et de lourds dégâts matériels, avant de glisser vers l’est.