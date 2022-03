« Toujours en alerte »

Les sans-abri font face à une hausse de la violence à New York

(New York) Sekou Salaam ne connaît que trop bien les dangers de la rue à New York : sans-abri depuis six mois, il a été frappé à coups de barre de fer et menacé au couteau plusieurs fois dans une mégapole où la criminalité grimpe en flèche.