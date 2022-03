PHOTO WILL LESTER, ASSOCIATED PRESS

(Washington) Les Américains ont peut-être avancé leurs montres pour la dernière fois. À l’unanimité, le Sénat a voté mardi pour abandonner définitivement l’heure d’hiver et rendre celle d’été permanente. Le Canada pourrait-il lui emboîter le pas ?

Alice Girard-Bossé La Presse

« Changer d’heure est un concept dépassé, qui est source de frustration et de confusion. C’est tout simplement stupide, il n’y a pas d’autre façon de le dire », a soutenu le sénateur de la Floride Marco Rubio, auteur du projet de loi.

L’heure d’hiver « assombrit nos vies, littéralement », a aussi plaidé Sheldon Whitehouse, sénateur de l’État du Rhode Island, sur la côte Est, où la nuit tombe autour de 16 h 15 en décembre.

Mettre fin au changement d’heure est une « excellente nouvelle », soutient Nadia Gosselin, directrice scientifique au Centre d’études avancées en médecine du sommeil à l’hôpital du Sacré-Cœur de Montréal.

L’idée principale derrière le changement d’heure était à l’origine de faire correspondre les heures d’activité et les heures d’ensoleillement pour limiter l’utilisation de l’éclairage artificiel. Mais plusieurs dénoncent les effets négatifs sur les rythmes biologiques.

« Lorsqu’on fait le changement d’heure, on observe, le lundi suivant, plus de crises cardiaques et d’accidents de la route. » La population peut également se sentir plus fatiguée et avoir une humeur plus irritable, ajoute-t-elle.

Le sort de ce projet de loi est toutefois incertain : pour entrer en vigueur, il devra désormais être adopté à la Chambre et promulgué par le président Joe Biden – qui a le pouvoir d’y apposer son veto. Le président n’a pas encore fait connaître sa position sur ce dossier.

Pour que le soleil se lève et se couche plus tard

Mme Gosselin est toutefois surprise que le Sénat ait décidé de conserver l’heure avancée, soit l’heure d’été. « L’heure normale permet d’avoir de la lumière le matin, qui est importante pour dire à notre organisme de se réveiller et de s’activer », explique-t-elle.

La Société canadienne du sommeil recommandait plutôt de conserver l’heure normale, puisqu’elle permet de maintenir « un sommeil optimal ainsi qu’un alignement idéal de l’horloge circadienne humaine ».

L’heure d’été est toutefois bénéfique pour les personnes qui préfèrent s’exposer à la lumière en fin de journée. « C’est une bonne nouvelle pour ceux qui se couchent tard, mais une mauvaise pour les lève-tôt », résume la spécialiste.

Les débats se poursuivent

Le passage à l’heure avancée fait toujours l’objet de débats au Canada. Les premiers ministres du Québec, de l’Ontario et de la Colombie-Britannique se sont dits ouverts à l’idée d’abandonner le changement d’heure.

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, a adopté une loi il y a trois ans pour permettre à la province de rester à l’heure d’été à longueur d’année.

Cependant, M. Horgan a déclaré vendredi que sa province n’abandonnerait pas le changement d’heure deux fois par an sans que les trois États américains du même fuseau horaire – l’État de Washington, l’Oregon et la Californie – ne le fassent également.

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a également affirmé vendredi qu’il aimerait voir la province s’en tenir à l’heure avancée et qu’il attend avec impatience les longues journées d’été.

Par ailleurs, le Yukon et la majeure partie de la Saskatchewan gardent l’heure normale tout au long de l’année.

Vendredi, plutôt que samedi

Dans le cas où l’heure avancée est conservée, Mme Gosselin suggère que le changement d’heure ait lieu le vendredi soir au lieu du samedi soir, ce qui donnerait plus de temps à la plupart des gens pour adapter leur sommeil avant le retour aux activités scolaires ou professionnelles du lundi.

La Société canadienne du sommeil recommande par ailleurs que le changement d’heure ait lieu au début du mois d’avril et du mois d’octobre. « Les changements d’heure se produiraient alors plus près des équinoxes et devraient être moins perturbateurs, puisque la lumière du jour et l’obscurité seraient d’une durée plus égale », peut-on y lire sur leur site internet.

Avec l’Agence France-Presse et La Presse Canadienne