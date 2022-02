CAPTURE D’ÉCRAN ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Saint Paul) Trois anciens policiers de Minneapolis traduits en justice pour la violation des droits civils de George Floyd auraient dû intervenir pour stopper leur collègue Derek Chauvin lorsqu’il avait son genou sur le cou de l’homme noir, a témoigné jeudi le chef de l’unité des homicides de la police de Minneapolis.

Steve Karnowski Associated Press

« Si vous voyez un autre officier utiliser une force excessive ou faire quelque chose d’illégal, vous devez intervenir et le stopper », a déclaré le lieutenant Richard Zimmerman, l’officier le plus haut gradé du corps policier, lors du procès fédéral des anciens agents J. Alexander Kueng, Thomas Lane et Tou Thao.

Il a ajouté que le devoir peut également signifier intervenir pour commencer les premiers soins si un autre policier ne le fait pas, et que cela peut signifier de repousser un policier si nécessaire.

CAPTURE D'ÉCRAN ASSOCIATED PRESS Le lieutenant Richard Zimmerman

Interrogé sur ce que M. Chauvin faisait de significatif selon lui, M. Zimmerman a répondu : « Le genou sur le cou — les officiers auraient dû intervenir à ce moment-là et l’arrêter. Cela peut être mortel. »

MM. Kueng, Lane et Thao sont accusés d’avoir privé George Floyd, alors âgé de 46 ans, de ses droits civils en ne lui donnant pas d’aide médicale alors qu’il était menotté, face contre terre avec le genou du policier Chauvin pressé contre son cou pendant 9 minutes et demie le 25 mai 2020. M. Kueng s’est agenouillé sur le dos de George Floyd, M. Lane a retenu ses jambes tandis que M. Thao gardait les passants à distance.

La défense a souligné que M. Chauvin était l’officier le plus haut gradé sur les lieux et a fait valoir que les autres avaient été formés pour lui obéir. MM. Lane et Kueng étaient des recrues, tandis que M. Thao était avec le corps de police depuis environ huit ans.

Mais le rang et l’ancienneté ne changent pas le devoir d’intervenir, a déclaré M. Zimmerman.

« Nous portons tous le même badge », a-t-il déclaré.

Lors du contre-interrogatoire par l’avocat de M. Kueng, Thomas Plunkett, M. Zimmerman a reconnu avoir dit aux enquêteurs du FBI qu’il avait une mauvaise opinion de Derek Chauvin et que « je pense que c’est à peu près connu dans tout le département qu’il est un imbécile ».

M. Zimmerman a convenu qu’un « imbécile » ne devrait probablement pas être un officier de formation sur le terrain, comme M. Chauvin l’avait été pour M. Kueng.