Fausses preuves vaccinales

Des infirmières américaines auraient empoché plus de 1,5 million US

(Amityville) Deux infirmières de Long Island sont accusées d’avoir fabriqué de fausses preuves vaccinales contre la COVID-19 et d’avoir empoché plus de 1,5 million avec leur stratagème, d’après le procureur et les enquêteurs.