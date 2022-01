PHOTO CHARLES KRUPA, ASSOCIATED PRESS

La porte qui permet d’entrer à l’Université Harvard ne s’ouvre pas aussi grand pour tout le monde, dénoncent des étudiants asiatiques, qui plaideront leur cause devant la Cour suprême des États-Unis. La plus haute instance au pays se penchera d’ici la fin de l’année sur les mécanismes de sélection en place au sein de Harvard et de l’université publique de Caroline du Nord.