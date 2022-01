(Washington) L’administration Biden a nommé vendredi un agent d’expérience de la CIA pour coordonner la communauté du renseignement face aux menaces à l’intégrité du processus électoral de la part de la Russie, de la Chine et d’autres adversaires.

Nomaan Merchant Associated Press

Jeffrey Wichman a été désigné directeur des menaces aux élections par la directrice du renseignement national, Avril Haines, a indiqué Nicole de Haay, la porte-parole de Mme Haines. M. Wichman a servi à la CIA pendant plus de 30 ans, y compris dans les principaux rôles de contre-espionnage et de cybersécurité. Sa nomination a d’abord été dévoilée par le New York Times.

Sa nomination survient alors que les efforts pour créer un nouveau centre de renseignement empêchant l’ingérence étrangère dans la démocratie américaine sont au point mort. Pendant que les experts et les responsables du renseignement affirment que le projet de centre sur l’influence étrangère malveillante est nécessaire, sa création est bloquée en raison de désaccords sur sa taille et son budget.

Le directeur des menaces aux élections est chargé de coordonner tous les efforts de sécurité électorale au sein d’une communauté du renseignement de 18 membres, qui comprend des agences qui détectent et préviennent les cyberattaques, les campagnes de désinformation et les tentatives pour influencer les politiciens et les débats.

Le directeur précédent, Shelby Pierson, a été sous les projecteurs après avoir donné un breffage à huis clos aux législateurs sur les efforts de la Russie pour s’ingérer dans les élections de 2020 en faveur de l’ancien président Donald Trump. Cela a irrité M. Trump, qui a réprimandé le directeur du renseignement national de l’époque et l’a ensuite remplacé. M. Pierson occupe depuis un autre poste aux renseignements.