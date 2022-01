États-Unis

Décryptage

Le « culot » du nouveau maire de New York

(New York) Quelques jours après son élection à la mairie de New York, en novembre dernier, Eric Adams a fait une apparition sur le plateau du Late Show de Stephen Colbert. Quand l’animateur de CBS a noté que le nouvel élu avait célébré sa victoire dans une des boîtes de nuit les plus courues de Manhattan, le maire désigné s’est empressé de le corriger.