(Washington) Des reliques datant de la guerre de Sécession, mais pas de trésor : la capsule temporelle enterrée depuis 134 ans sous le socle de la statue du général confédéré Robert Lee en Virginie a dévoilé ses mystères mardi à Richmond, sans satisfaire les espoirs des collectionneurs américains.

Agence France-Presse

À l’intérieur, les techniciens du département des ressources historiques de l’État de Virginie ont notamment trouvé des balles Minié, (munitions de la guerre de Sécession entre 1861 et 1865), des billets et des pièces de monnaie émis par le gouvernement confédéré, des journaux et des revues, un almanach datant de 1887, des livres, une Bible, et des documents de loges maçonniques de la région.

Deux petites sculptures de bois-les symboles maçonniques de l’équerre et du compas-et un drapeau confédéré étaient dans une enveloppe. Selon les experts, les sculptures de bois auraient été taillées dans l’arbre qui abritait la tombe de Thomas « Stonewall » Jackson, un général confédéré.

Un marque-page avec le profil dessiné du général Lee était inséré dans l’un des livres. La boîte contenait aussi un fragment d’une bombe utilisée lors de la bataille de Fredericksburg, remportée par les Sudistes en 1862.

Le document le plus marquant reste un dessin représentant une femme agenouillée se recueillant devant le cercueil d’Abraham Lincoln, assassiné le 14 avril 1865. Elle avait été publiée en double page centrale dans la revue Harper’s Weekly deux semaines plus tard.

Les observateurs espéraient toutefois découvrir une photo du président américain présentée comme historique et qui aurait pu affoler le marché des collectionneurs.

La boîte en cuivre d’une trentaine de centimètres de côté enterrée en 1887 contenait une soixantaine d’articles dont la liste avait été publiée dans un journal de Richmond cette année-là.

Son contenu « est en bien meilleur état que ce à quoi nous nous attendions », a affirmé Kate Ridgeway, la responsable du département des ressources historiques de l’État de Virginie, en ouvrant délicatement la boîte de métal.