Les frappes américaines ayant tué des civils étaient mal préparées

(Washington) Les frappes de drones privilégiées depuis 2014 par l’armée américaine dans ses guerres contre les groupes djihadistes en Afghanistan, Irak et Syrie ont été insuffisamment préparées et mal exécutées, provoquant la mort de milliers de civils, selon une nouvelle enquête du New York Times publiée samedi.