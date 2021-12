Le variant Omicron « se déchaîne à travers le monde, vraiment ».

Agence France-Presse

(Washington) Le scientifique américain Anthony Fauci, conseiller de la Maison-Blanche sur la crise sanitaire, a averti dimanche que le variant Omicron de la COVID-19 « se déchaînait » à travers le monde, en s’inquiétant du nombre d’Américains toujours non vaccinés.

« Ce virus est extraordinaire », a dit M. Fauci sur la chaîne CNN en évoquant sa vitesse de propagation. « Il va prendre le dessus », et « nous allons avoir des semaines ou des mois difficiles à mesure que nous nous approchons de l’hiver ».

« Il se répand vraiment rapidement, littéralement dans le monde entier et sans aucun doute dans notre propre pays », a-t-il ajouté sur la chaîne ABC, s’inquiétant du fait que près de 50 millions d’Américains éligibles restaient non vaccinés.

« Lorsque vous avez ce niveau de vulnérabilité et que vous avez un virus comme Omicron qui se propage si rapidement, il est fort probable que nous allons voir, dans certaines régions du pays, une pression importante sur le système hospitalier ainsi que sur les travailleurs de la santé qui s’épuisent à cause de tout cela », a-t-il dit, en exhortant les Américains à se faire vacciner et à recevoir leur dose de rappel.

Le virus « se déchaîne à travers le monde, vraiment », a-t-il insisté sur NBC.

Le variant Omicron se propage à toute vitesse dans le monde, provoquant des restrictions dans de nombreux pays comme un confinement aux Pays-Bas.

La pandémie a fait plus de 5 millions de morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre 2019. Les États-Unis sont le pays le plus endeuillé avec plus de 800 000 décès.